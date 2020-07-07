2020/07/07 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي :لمصلحة من اضعاف الدولة وتخويف الناس وارعابهم؟) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي :لمصلحة من اضعاف الدولة وتخويف الناس وارعابهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).