جرحى بسقوط عشر قذائف هاون في ديالى

2020/07/07 | 20:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء باصابة 5 مدنيين بسقوط قذائف هاون في اطراف ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين أطلقوا 10 قذائف هاون باتجاه قرية "جديدة" جنوب ناحية بهرز ما اسفر عن اصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوات الأمن شنت حملة تمشيط بحثا عن مصادر الهاونات فيما تم نقل الجرحى الى مستشفى بعقوبة لتقلي العلاج

يذكر ان ناحية بهرز جنوبي بعقوبة تعد من المناطق الساخنة امنيا وتشهد حوادث امنية وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة, وكانت اكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.

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