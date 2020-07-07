2020/07/07 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 495 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في اقليم كردستان.وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تسجيل 495 اصابة جديدة في الاقليم خلال الـ24 ساعة وهي اعلى حصيلة منذ تفشي الوباء”.واعلنت وزارة وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في كردستان: تسجيل 495 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في كردستان: تسجيل 495 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).