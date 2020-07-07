السفير الإيراني: العراقيون محبون لنا.. ولا يمكن إخراج إيران أو امريكا من المشهد العراقي

2020/07/07 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، الثلاثاء، إنه ”لا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي“.

جاء ذلك في تصريحات لمسجدي، وهو قائد سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وتابع أن ”الحشد الشعبي قوة كبيرة يبلغ قوامها 120 ألف عنصر، ولا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي“، كما ”لا يمكن إخراج الولايات المتحدة أيضًا من هناك، لكنه قد يتم تفكيك قواعد القوات الأمريكية بالعراق“.



بحسب شبكة "إرم".

وأردف: ”العراقيون محبون للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية..



ويجب ألا يشعر العراقيون أننا نريد إملاء شيء هناك“.

وبشأن زيارة الأربعين التي تقام كل عام في مدينة كربلاء بمشاركة ملايين الزوار الإيرانيين، توقع السفير الإيراني أن تقام دون مشاركة زوار أجانب من خارج العراق هذا العام.

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