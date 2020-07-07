عضو في الامن النيابية: قصف السفارة الامريكية فتنة وهذا ماحدث في زمن عبد المهدي

2020/07/07 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، إن قصف السفارة الام...





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