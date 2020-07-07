اقليم كردستان يسجل أعلى حصيلة يومية بعدد اصابات كورونا منذ ظهور الجائحة

2020/07/07 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 495 اصابة بفيروس كورونا، حيث تعتبر الحصيلة الاعلى منذ تفشي الفيروس.

وذكر البيان انه "الوزارة سجلت الوزارة 495 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وجاءت كالاتي: 186 اربيل ، 177 السليمانية، 59 كرميان، 39 رابرين، 25 دهوك، 9 حلبجة".

كما اعلنت تسجيل "79 حالة شفاء وجاءت كالاتي: 65 اربيل ، 6 كرميان،4 دهوك، 4 حلبجة".

ونبه الى انه تم "تسجيل 8 وفيات وجاءت كالاتي: 1 اربيل ، 5 السليمانية، 2 كرميان".

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