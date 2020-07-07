2020/07/07 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: اصابة 5 مدنيين بسقوط قذائف هاون على قرية جنوب بهرز) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: اصابة 5 مدنيين بسقوط قذائف هاون على قرية جنوب بهرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).