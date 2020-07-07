التحالف العربي في كركوك: لا يمكن للكاظمي الموافقة على انتشار البيشمركة الا بقبول العرب والتركمان

2020/07/07 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد عضو التحالف العربي في كركوك يونس الشيخ عاصي، اليوم الثلاثاء، من المستحيل عودة قوات البيشمركة الى المحافظة ولن نقبل بها.وقال الشيخ عاصي في حديث متلفز لقناة “العهد”، ” المكونات السياسية والشعبية ترفض عودة البيشمركة الى المحافظة”.وبين، ” لن يكون هناك تواجد لقوات البيشمركة في المحافظة الا بقبول العرب حصرا”.واشار، […]

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