وزارة الطاقة الأردنية: العراق سيستأنف إمدادات نفطية هذا الأسبوع

2020/07/07 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال الأردن انه من المتوقع، استئناف العراق لنقل النفط الخام بالشاحنات عبر الحدود بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة بعد أن علًقت بغداد الإمدادات الأسبوع الماضي بسبب هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.ونقلت “رويترز”، عن وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي قولها، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين عراقيين أخطروا حكومة عمان بأنهم سيبدؤون […]

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