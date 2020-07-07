قرارات غير رشيدة - عدنان الصباح

2020/07/07 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ما هذا يا حكومتنا الرشيدة وأي قرارات هذه وعلى أي أسس تم اتخاذها للإغلاق بالجملة وفتح بالجملة فكيف تغلق محافظة مثل محافظة جنين الخالية من الإصابات بشكل شبه تام تقريبا وكذا محافظات مثل طوباس وقلقيلية وطولكرم وما الجدوى من ذلك وهل الإغلاق سيمنع الاحتكاك أم انه وبسبب من تقاليد مجتمعنا سيسهل التجمعات في البيوت والاقتراب أكثر بين الناس وخصوصا العائلات الفقيرة كثيرة العدد وكذا يف يمكن إيجاد تفسير بين الإ ......





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