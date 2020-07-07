2020/07/07 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية في دهوك، اليوم الثلاثاء، اطلاق حملة لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين إسهاماً منها في تشجيعهم للاستمرار في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنافسة المنتجات المستوردة.

وقال مسؤول مكتب دهوك للمؤسسة وحيد امين في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة ستقوم بشراء محاصيل الفلاحين الزراعية وخاصة محصول الطماطم"، مبينا أن "المؤسسة وزعت المحافظة الى ثلاثة مناطق بشراء ثلاثين طنا من المحاصيل يوميا وعلى مدى سبعة ايام".

وحول هذه المحاصيل، أشار مسؤول مؤسسة البارزاني الخيرية في دهوك، إلى أن "هذه المحاصيل ستوزع على النازحين واللاجئين في المخيمات".

واتخذت اربيل ، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات من أجل حل مشكلة تصريف المحاصيل الزراعية المحلية وخصوصاً "الطماطم" في حدود المحافظة، مؤكدة على تشجيع الفلاحين على الاستمرار في انتاج وتسويق هذا المحصول بعد انخفاض أسعاره بشكل كبير.

يذكر ان فلاحين من اقليم كوردستان نظموا وقفات احتجاجية بعد كساد محاصيلهم دون وجود منفذ تسويقي لها وخاصة عقب قرار الحكومة العراقية بمنع ادخال المحاصيل الزراعية الى محافظات الوسط والجنوب مما ادى الى تراكم المحاصيل وانخفاض اسعارها التي لاتغطي نفقات النقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من دهوك.. مؤسسة بارزاني الخيرية تسهم في حل ازمة "الطماطم") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من دهوك.. مؤسسة بارزاني الخيرية تسهم في حل ازمة "الطماطم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).