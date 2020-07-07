ما هي قصة “المناعة الصامتة” ومن يمتلكها؟

2020/07/07 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكتشف علماء أن 75 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا ربما لديهم “مناعة صامتة”.وأظهرت دراسة، تابع “ديجيتال ميديا إن آر تي” ما نشر عنها، أنه عندما يصاب أحدهم بكورونا فإنه على الأرجح أن ثلاثة أرباع أسرته أصيبوا أيضا ولكن إما من دون أعراض أو بأعراض خفيفة، إذ وجد أن […]

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