مصرف الرشيد: تم دفع رواتب أكثر من ١٠٠ دائرة

2020/07/07 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي وصلت صكوك تمويلها.

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