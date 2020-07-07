2020/07/07 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان على العهد .. كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول التطورات السياسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الان على العهد .. كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول التطورات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).