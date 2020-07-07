تحذيرات عالمية من زيادة سرعة انتشار فيروس كورونا

2020/07/07 | 21:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.وقال إن ظهور العلامات على تراجع […]

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