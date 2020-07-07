كردستان تسجل 495 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/07 | 21:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 495 اصابة بفيروس كورونا، حيث تعتبر الحصيلة الاعلى منذ تفشي الفيروس.وذكر بيان للوزارة تلقته /المعلومة/، انه “الوزارة سجلت الوزارة 495 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وجاءت كالاتي: 186 اربيل ، 177 السليمانية، 59 كرميان، 39 رابرين، 25 دهوك، 9 حلبجة”.كما اعلنت تسجيل “79 حالة شفاء […]

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