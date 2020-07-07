عضو بالأزمة البرلمانية يكشف حقيقة وجود وفيات بأمراض مزمنة سجلت على انها لمرضى بكورونا

2020/07/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في البرلمان، عباس عليوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة تسجيل وفيات على انها بفيروس كورونا لأشخاص غير متوفين بالفيروس.

وقال كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء والمعلومات، التي تحدثت عن تسجيل معظم الوفيات المسجلة بفيروس كورونا لأشخاص غير متوفين بالفيروس، غير دقيقة ولا يمكن التلاعب بهذه الارقام، ومن غير الممكن أن تسجل اي حالة وفاة الا بعد الفحص وانتظار نتائجه".

وأضاف عليوي، أن "ارقام حالات الوفاة بالموقف الوبائي اليومي والحصيلة النهائية، هي ارقام دقيقة ورسمية، وكلها تعتمد على نتائج التحليلات من المختبرات المركزية، وليس من قبل ادارة المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (7 تموز 2020)، تسجيل 118 حالة وفاة بفيروس كورونا و1511 حالة شفاء و2426 اصابة جديدة بالفيروس.

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون، مجموع الأصابات: 64701، مجموع حالات الشفاء: 36252، الراقدين الكلي: 25764، الراقدين في العناية المركزة: 396، مجموع الوفيات: 2685".

وفي وقت سابق ، فجر عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي، مفاجأتين بشأن ملف مواجهة كورونا في العراق الأولى تتعلق بعدد الوفيات والثانية كشفت السبب وراء شحة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "المقلق جدا في الموقف الوبائي اليومي بشأن فيروس كورونا هو ارتفاع عدد الوفيات وناقشنا الأمر في الاجتماع الذي جمعنا مع رئيس الوزراء ووزير الصحة قبل أيام".

واضاف أن "الكثير من الوفيات بأمراض أخرى يتم تسجيلها على أنها لمتوفين بكورونا، هم يتوفون واقعا بسبب أمراض مزمنة او سرطانية او قلبية وبشكل اتفاقي بعد إجراء المسحة يشار الى ان المريض توفي بكورونا".

واشار خلاطي إلى أن "حالات الإصابة بكورنا ارتفعت لأرقام عالية في الآونة الأخيرة ما رفع الوفيات لنسبة تقل عن 5٪ والنسبة العالمية 5.5٪"، مبينا أن "خلية الازمة ناقشت مع وزير الصحة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتقليل عدد الوفيات من بينها التركيز على تقديم الخدمة للحالات الشديدة والحرجة عبر تقديم كافة الإمكانيات".

وبشأن النقص باجهزة التنفس الاصطناعي التي تعاقدت عليها وزارة الصحة من أموال تبرعات المصارف للوزارة قال إنه "لم يتم استلامها حتى الآن وان الأمر يحتاج لفترة قبل وصولها" لافتاً الى ان " ازمة كورونا تتطلب حاجات بشكل متزايد والعراق يرحب بأية مساعدات قادمة من دول صديقة وشقيقة في مواجهة كورونا".

وفيما يتعلق بملف شحة الاوكسجين، أكد أن "اللجنة ركزت خلال اجتماعها مع وزير الصحة على ملف الأوكسجين وقال إن حاجة المستشفيات زادت بنسبة عشرين ضعفاً ما جعل المعامل العراقية غير قادرة على تجهيز كل الكمية المطلوبة، وللأسف الشديد بعض المعامل الاهلية تعرضت للتخريب من أجل أحداث فرق بالأسعار والأمر تم حله خلال اقل من أسبوع".

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