بالوثيقة.. وزارة الشباب والرياضة تحذر من عدم التعامل مع الاندية التي لم تجري الانتخابات

2020/07/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشفت وثيقة صادرة من مديرية التربية البدنية، بوزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء،(7 تموز 2020) بعدم التعامل مع الاندية التي لا تملك إجازة تأسيس أول ان اداراتها غير منتخبة.

ونصت الوثيقة على عدة اجراءات بحق الاندية منها:" اكمال ملفات الاندية الحاصلة على اجازات تأسيس استثنائية لمدة ستة اشهر وفق الضوابط، اضافة لاكمال ملفات الاندية الحاصلة على اجازات اولية لاكمالها الى النهائية".

واضافت:" مراجعة الاندية المنتهية اجازاتها قانونيا، واكمال انتخابات الاندية التي لم تجري انتخاباتها وفق قانون 18 لسنة 86 وتعديلاته، وسوف توقف الوزارة التعامل مع الاندية التي لم تجري الانتخابات ولم تحصل على الاجازة".

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