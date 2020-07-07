2020/07/07 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغراوي : غلق العيادات والمجمعات الطبية انتهاك صارخ لحق الانسان في الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي : غلق العيادات والمجمعات الطبية انتهاك صارخ لحق الانسان في الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغراوي : غلق العيادات والمجمعات الطبية انتهاك صارخ لحق الانسان في الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).