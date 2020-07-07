الحشد الشعبي .. يدفن مواطنا سعوديا في مقبرة النجف

2020/07/07 | 21:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، عن دفن مواطن سعودي في النجف، مبينا ان هذا المواطن توفي جراء اصابته بكورونا.

وقالت الهيأة في بيان ان "اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي قام بدفن جثمان مواطن يحمل الجنسية السعودية أصيب بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام بمحافظة ...

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