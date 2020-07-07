بالتفاصيل قرارات مجلس الوزراء،، الكاظمي يفتتح الجلسة: لن نسمح بتحويلنا لدولة عصابات

2020/07/07 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، حصيلة تفصيلات قرارات الجلسة الاعتيادية لمجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تخللتها كلمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اغتيال الخبير الامني الاستراتيجي هشام الهاشمي.وأدناه نص البيان، كما تلقته “يس عراق”: استهل السيد مصطفى الكاظمي، حديثه عن واقعة اغتيال الباحث والأكاديمي، الدكتور هشام الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة […]

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