القصور الملکية السعودية هي الهدف القادم لليمنيين

2020/07/07 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، المدنيين السعوديين ونصحهم بالابتعاد عن القصور الملکية والمراکز التي يستخدمها حکام السعودية للأهداف العسکرية.-ويدل هذا التحذير الذي أطلقه “يحيی سريع” على أنه في بنك الأهداف اليمنية ، التي تم الإعلان عن عددها بـ 300 أتی الآن دور استهداف القلب السعودي في قالب […]

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