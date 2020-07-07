2020/07/07 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم خلالها مناقشة وبحث جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.ادناه نص بيان مجلس الوزراء: واستهل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حديثه عن واقعة اغتيال الباحث والأكاديمي، الدكتور هشام الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون، وأكد أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 7 تموز 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 7 تموز 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).