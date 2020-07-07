اكتشاف احتياطي هائل من الحديد والتيتانيوم على القمر

2020/07/07 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد موقع “Space.com”، بأن مستكشف القمر المداري المسبار الفضائي الذي أطلقته “ناسا”، اكتشف كميات كبيرة من الحديد والتيتانيوم على سطح القمر، في سابقة هي الأولى من نوعها.وذكر الموقع أن هذا الاكتشاف يقدم مؤشرات على عملية تحول جارية داخل القمر، ويفتح المجال إلى تصوّر إمكانية احتوائه على كميات هائلة من الموارد التي يمكن […]

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