النائب عدي عواد: إقليم كردستان يتصرف بإجحاف تجاه موانئ البصرة

2020/07/07 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، إن الاقليم يتصرف بإجحاف تجاه موانئ البصرة، مبينا أن خروقات الاقليم ليست اقتصادية فحسب بل سيادية ايضا.وذكر عواد في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” أن “البرلماني ليس بيده شيء الا الاجراءات القانونية والحكومة واضعة يدها على خدها بدون تصرف فعال”.وأضاف أن “تصرفات الاقليم […]

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