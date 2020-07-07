تشيلسي ينجو من فخ كريستال

2020/07/07 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق تشيلسي فوزا مهما على حساب كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح البلوز أهداف اللقاء سريعًا، بواسطة أوليفيه جيرو، بعد تمريرة رائعة من ويليان في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كريستيان بوليسيتش هدفًا ثانيًا، بتسديدة يسارية رائعة، في الدقيقة 27، بعدها بلحظات، أطلق ويلفريد زاها صاروخًا بقدمه اليمنى، سكن شباك كيبا في الدقيقة الـ34.

في الشوط الثاني، عزز تشيلسي تقدمه بهدف البديل تامي أبراهام في الدقيقة 71، لكن كريسيتان بنتيكي قلص الفارق، بعدها بدقيقة واحدة، لكن هذا لم يمنع رفاق المدير الفني فرانك لامبارد من تحقيق النقاط كاملة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أرسل زاها كرة عرضية ارتقى لها دان مسددًا رأسية اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بعدها بفوز تشيلسي 3-2.

واقتنص تشيلسي المركز الثالث، بعد أن ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة 60، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز الرابع.

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