رسميا.. برشلونة ينتصر على نيمار

2020/07/07 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء رسمياً، حكم المحكمة الدولية الرياضية في قضية الفريق ضد نظيره سانتوس البرازيلي في صفقة نيمار جونيور.

وكان نادي سانتوس البرازيلي قد رفع قضية على برشلونة في المحكمة الرياضية يطالبه بمزيد من الأموال في صفقة انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني.

وطالب نادي سانتوس برشلونة بدفع مبلغ 61 مليون يورو بشكل إضافي على الصفقة الأساسية، بعد علم النادي البرازيلي بالمبالغ التي دفعها النادي الكتالوني لوالد نيمار والشركة الراعية للاعب.

وأعلنت المحمة الرياضية رسمياً طلب دعوة نادي سانتوس ضد برشلونة، ورفضت طلب دفع النادي الكتالوني مبلغ 61 مليون يورو في صفقة نيمار.

واعتمدت المحكمة أن:" نيمار قد فسخ عقده مع سانتوس بالتراضي وأن عملية اتفاق برشلونة مع مدير أعماله والشركة الراعية لا يوجد بها أي مشكلة".

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