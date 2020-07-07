حقوق الانسان تطالب بالغاء قرار غلق العيادات الصحية

2020/07/07 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، ان قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية لمدة اسبوعين يؤثر سلبا على الالاف من المواطنين الذين يحتاجون الرعاية الصحية ويمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة.وقال الغراوي في بيان ان "اجراءات خلية الازمة يجب ان تحقق التوازن بين متطلبات واجراءات الحظر وبين حقوق المواطنين ".وطالب الحكومة وخلية الازمة "بالغاء هذا القرار واعادة فتح العيادات والمجمعات الطبية مع التأكيد على التزام المواطنين بتطبيق متطلبات الوقاية عند مراجعتهم لها، اضافة الى قيام العيادات والمجمعات باتخاذ اجراءات جدية لتطبيق متطلبات الجانب الوقائي من خلال حملات التعفير والتعقيم وتوزيع المعقمات على المراجعين والالتزام بالاعداد المراجعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي".

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