بعد اغتيال الهاشمي.. الصدر يحذر من جر البلد الى وحل العنف

2020/07/07 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على حادثة اغتيال الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي، فيما حذر من جر البلد الى "وحل العنف".الصدر وفي تدوينة، بعد ان افتتحها باية قرآنية، ذكر ان "الاغتيال (الوقح) للأخ الشهيد (هشام الهاشمي) لا يجب أن يمر بلا عقاب، وحذار من جر البلد الى وحل العنف".واضاف "فالعراق بحاجة الى السلام، ولتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميم الأصوات الحق".وختم الصدر تدوينته بوسم #مستمرون_بالاصلاح .

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