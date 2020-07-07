أستراليا تعيد إغلاق ملبورن إثر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

2020/07/07 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تلقى أكثر من خمسة ملايين شخص أوامر بالتزام منازلهم في ملبورن، ثاني مدن استراليا، الثلاثاء مع إعادة فرض حجر جزئي إثر ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.وقال دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذراً السكان من أنه لا يمكن “الإدعاء” بأن أزمة فيروس كورونا […]

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