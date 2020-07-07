دراسة: بلوغ “مناعة القطيع” على الطريقة السويدية لا يزال بعيدا في إسبانيا

2020/07/07 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت دراسة طبية إسبانية، بأن تحقيق “مناعة القطيع” ضد فيروس كورونا المستجد، لا يزال بعيد المنال في إسبانيا.وأوضحت الدراسة التي مولتها جزئيا وزارة الصحة الإسبانية، ونشرتها دورية “لانسيت الطبية”، أن 5% فقط من أكثر من 61 ألف شخص شملتهم الدراسة، تكونت لديهم أجسام مضادة تقاوم المرض.كما كشفت الدراسة، أن نحو ثلث […]

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