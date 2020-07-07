2020/07/07 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة ترامب تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة ترامب تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة ترامب تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).