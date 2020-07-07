2020/07/07 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قد لا يبدو مستغرباً، بل متوقعاً، إعلان عمالقة التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وغوغل وتويتر وتيليغرام إجراء تغييرات في عملياتها في هونغ كونغ، بعد دخول قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، كذلك تأكيدها على عدم التعامل مع طلبات البيانات التي تقدمها شرطة هونغ كونغ في تقييمها للتغيرات السياسية التي تجري في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تيك توك” سيغادر هونغ كونغ.. لماذا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تيك توك” سيغادر هونغ كونغ.. لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).