الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا

2020/07/07 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيلها 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للصحة اليمنية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة رصدت في محافظات تعز وحضرموت ولحج والضالع، فيما توزعت الوفيات الـ3 بين تعز وحضرموت كما سجلت اللجنة 16 […]

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