2020/07/07 | 22:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..نادي زاخو يتعاقد مع المدافع عصام ياسين قادما من نفط الوسط الفريق بالدوري الممتاز لكرة القدم

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