الرشيد .. تم دفع رواتب موظفي اكثر من (١٠٠) دائرة

2020/07/07 | 22:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن مصرف الرشيد ان فروعه مستمرة بدفع رواتب منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي وصلت صكوك تمويلها اليوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٧/٧.

وبين ان وحدة الدفع الالكتروني دفعت رواتب اكثر من (١٠٠) دائرة في بغداد والمحافظات بالاضافة الى العديد من الدوائر التي تستلم رواتبها يدويا .

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