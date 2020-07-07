2020/07/07 | 22:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..إدارة نادي الصناعات الكهربائية تسمي عماد عودة مدرباً و حيدر عبيد وعلي عبد الجبار مساعدين وخالد عطية مدرباً لحراس المرمى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. إدارة نادي الصناعات الكهربائية تسمي عماد عودة مدرباً و حيدر عبيد وعلي عبد الجبار مساعدين وخالد عطية مدرباً لحراس المرمى) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. إدارة نادي الصناعات الكهربائية تسمي عماد عودة مدرباً و حيدر عبيد وعلي عبد الجبار مساعدين وخالد عطية مدرباً لحراس المرمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).