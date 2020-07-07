اسعار الذهب تلامس حاجز الـ1800 دولار مع تفاقم كورونا

2020/07/07 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لامس الذهب اليوم حاجز الـ1800 دولار للأوقية على خلفية زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، ومخاوف إعادة إغلاق الاقتصاد.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة وبلغ 1795.50 دولار في أواخر جلسة التداول.وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1809.90 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق […]

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