الهند.. وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا

2020/07/07 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند وتجاوزت الـ20 ألف حالة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يوميا.

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