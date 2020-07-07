حقوق الانسان: قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية يمثل انتهاكا صارخا لحق المواطن في الصحة

2020/07/07 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، ان قرار اغلاق العيادات والمجمعات الطبية يمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية لمدة اسبوعين يؤثر سلبا على الالاف من المواطنين الذين يحتاجون الرعاية الصحية ويمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في […]

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