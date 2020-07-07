2020/07/07 | 23:07 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تحيل 4 ضباط رفيعي المستوى الى امرتها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تحيل 4 ضباط رفيعي المستوى الى امرتها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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