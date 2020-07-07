الداخلية تعلن: شكلنا فريقا محترفا لتحقيق باغتيال الهاشمي ..سنتوصل للقتلة خلال هذه الفترة

2020/07/07 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، تشكيل فريق محترف لتحقيق بحادثة اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي يوم امس في بغداد.وقال المحنا خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “الداخلية اتخذت اجراءات عاجلة تجاه ملف اغتيال الهاشمي”، مبينا أن “وزير الداخلية وجه بتشكيل فريق عمل محترف لحل ملف اغتيال الهاشمي”.واردف، أن “سنتوصل لقتلة الهاشمي […]

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