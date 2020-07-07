2020/07/07 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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📍وزير الاتصالات: اتعهد بتقديم استقالتي في حالة عدم تحسن خدمة الانترنت مطلع العام المقبل.

📍وزير الاتصالات: العراق اليوم يتجاوز حاجز ال ١٠٠ لمدا لتجهيز سعات الانترنيت.

📍وزارة الاتصالات: تتعهد بالقضاء على تهريب السعات ورفد الخزينة العامة للدولة.

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بغداد اليوم- بغداد

أكد محمد جابر العطا، محافظ بغداد، الثلاثاء 7 تموز 2020، وجود تحذيرات طبية جدية بشأن وضع فيروس كورونا بالعاصمة وعموم العراق في شهر اب المقبل، وفيما ذكر بتحذيره السابق من احتمالية خروج الوضع عن السيطرة بسبب تزايد الإصابات، كشف عن قر

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في البرلمان، عباس عليوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة تسجيل وفيات على انها بفيروس كورونا لأشخاص غير متوفين بالفيروس.

وقال كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء والمعلومات، التي تحدثت عن تسج

بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ايقاف الدوام في الوزارة، فيما دعت إلى اعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية فقط.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية علي حميد مخلف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "ما ورد في

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