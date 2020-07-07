2020/07/07 | 23:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم تتلقى خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي بشأن شكوى عدد من اللاعبين على أنديتهم وعددها 13 ناديا

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