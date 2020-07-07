2020/07/07 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشيوخ الفرنسي: تركيا خالفت المواثيق في قبرص وسوريا والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الفرنسي: تركيا خالفت المواثيق في قبرص وسوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الفرنسي: تركيا خالفت المواثيق في قبرص وسوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).