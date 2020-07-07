قلق حقوقي دولي على الشاذين جنسياً في تونس

2020/07/07 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبرت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬اقلقها‭ ‬العميقب‭ ‬للملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬بحق‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وذلك‭ ‬اثر‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬على‭ ‬شابين‭ ‬بالسجن‭ ‬عامين‭ ‬بتهمة‭ ‬المثلية‭.‬وقالت‭ ‬رشا‭ ‬يونس‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إنّ‭ ‬اسجلّ‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬المقاضاة‭ ‬الفعلية‭ ‬للأشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬سلوك‭ ‬جنسي‭ ‬مثلي‭ […]

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