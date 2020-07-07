2020/07/07 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات وحرق الاطارات امام مبنى مديرية توزيع كهرباء بابل احتجاجا على سوء الادارة والتجهيز في المحافظة (صورة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات وحرق الاطارات امام مبنى مديرية توزيع كهرباء بابل احتجاجا على سوء الادارة والتجهيز في المحافظة (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).