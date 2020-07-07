إيطاليا.. تراجع إصابات كورونا وتسجيل 30 وفاة

2020/07/07 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء، تسجيل 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ويشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس (8 حالات)، وانخفاضا في عدد الإصابات اليومية (208 أمس) وبالضحايا المعلنين اليوم، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة، فتبلغ اليوم 14 ألفا و242، […]

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