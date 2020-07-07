احمد ملا طلال: قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب

2020/07/07 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال على أن قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب

ملا طلال قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن العراق فقد قامة كبيرة بعملية غادرة وجبانة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون، مؤكدا ان الحكومة تتعهد بملاحقةمنفذي الجريمة بحق الهاشمي والمتظاهرين.

وأشار الى أن الكاظمي وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي، وتوجيه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه، مضيفا أن الحكومة مصرة على وضع نقطة نهاية سطر للا دولة بحسب تعبيره.

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