الاسدي والساعدي يبحثان تطوير القدرات الأمنية وجهود مكافحة الارهاب

2020/07/07 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جهاز الامن الوطني الفريق الركن عبد الغني الاسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، عددا من القضايا الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان مقتضب أصدره جهاز الامن الوطني، ان الجانبين ناقشا خلال استقبال الساعدي من قبل الاسدي، تطوير القدرات الأمنية، وسبل التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات للكشف عن الخلايا النائمة، والقضاء على الإرهاب.

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